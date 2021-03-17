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Общество

Первый в мире памятник доктору Лизе появился в Красногорске

Кроме большого бюста, сделаны маленькие для вручения детям. Фото телеканал «360»

Памятник Елизавете Глинке появился в Красногорске, у центра «Созвездие». Там проходят реабилитацию дети, которые пострадали в ходе боевых действий в Донбассе, сообщает телеканал «360».

Этим детям доктор Лиза помогала с начала войны и вплоть до своей смерти. Некоторые из них до сих пор проходят лечение и реабилитацию. Памятник изображает улыбающуюся Елизавету Глинку, работа скульптора Салавата Щербакова.

Сделаны и маленькие бюсты с изображением Елизаветы Глинки. Их будут вручать детям, «которые должны обязательно знать свою страну».

На торжественном открытии также присутствовала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова. Омбудсмен назвала доктора Лизу борцом за жизнь, в частности, за жизнь детей.

Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе. Она находилась на борту самолета Минобороны России, который вез в Сирию лекарства. Лайнер упал в Сочи.

 

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