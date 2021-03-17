Псковские врачи спасли коронавирусную пациентку со стопроцентным поражением обоих лёгких

23:25, 17 марта 2021, ПАИ

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Псковской инфекционной больницы Варвара Оконечникова в Instagram-аккаунте рассказала о трудной борьбе за жизнь пациентки с коронавирусом.

Пациентка Людмила К. (57 лет) поступила в реанимацию инфекционки переводом из реанимации Псковской городской больницы. Она находилась там с 19 января 2021 года.

Диагноз при переводе – «новая коронавирусная инфекция COVID-19», вирус лабораторно подтверждён 20 января 2021 года, тяжёлое течение. Двусторонняя вирусно-бактериальная полисегментарная пневмония, крайне тяжёлое течение. Дыхательная недостаточность третьей степени. Тромбоз правой подключичной вены. Тромбоэмболия лёгочной артерии от 1 февраля 2021 года. Ишемическая болезнь сердца. Ассоциированные клинические состояния. Гипертоническая болезнь II стадии. Артериальная гипертензия 2-й степени. Риск сердечно-сосудистых осложнений 4-й (максимальный).

Хроническая сердечная недостаточность. Ожирение 3-й степени. Сахарный диабет 2-го типа в стадии декомпенсации (нестабильный уровень сахара).

Диагноз и вправду звучит очень серьёзно и достаточно пугающие. Компьютерная томография органов грудной клетки выявила стопроцентное поражение лёгких с двух сторон. Это значит, что дышать нечем. Совсем.

«К нам Людмила поступила на неинвазивной вентиляции лёгких после закрытия лечебно-профилактического учреждения на приём пациентов с COVID-19.

Мы благодарны нашим коллегам из отделения реанимации Псковской городской больницы. Благодарны им за проделанную кропотливую работу, за проведённое лечение пациентки. Мы отлучили пациентку с неинвазивной вентиляции лёгких, постепенно снижая параметры поддерживающей вентиляции и включая в работу дыхательную мускулатуру», – рассказала врач.

Следующим этапом был перевод пациентки на высокопоточную оксигенацию (ВП), подключение специалистов по лечебной физкультуре и проведение психологических бесед, ведь 50 дней строгого постельного режима не проходят даром. Изолированный одноместный реанимационный бокс тоже оказывает психологическую нагрузку.

При компьютерно-томографическом контроле обнаружилась положительная динамика, уменьшение объёма поражения с 100 до 60 %. Через неделю высокопоточной оксигенации (усиленная подача кислорода), учитывая положительную динамику со стороны дыхательной системы, пациентку перевели на вдувание увлажнённого кислорода через лицевую маску. При переводе в профилактическое отделение обнаружилась положительная динамика по компьютерной томографии органов грудной клетки, пневмония в стадии разрешения (последняя стадия перед выздоровлением).

«Это большая работа и победа, не только наша, но и пациентки! Хотелось бы пожелать ей от всего сердца скорейшего восстановления после тяжёлой и коварной болезни. Реанимация — это отделение, где находятся пациенты в критическом состоянии, находятся между жизнью и смертью. Мы — та, тонкая грань, разделяющая эти параллели. Мы выкладываемся изо всех сил, у нас тоже есть родные, которые нас ждут дома. Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома», — написала реаниматолог.

Фотография сделана с разрешения пациентки.

