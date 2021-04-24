Россиян ждут трёхдневные выходные

08:40, 23 апреля 2021, ПАИ

Россиян ждут трёхдневные выходные в связи с празднованием Дня труда, 1 мая, напоминает Роструд.

«По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая», — отметили в Роструде.

В ведомстве также уточнили, что 30 апреля — рабочий предпраздничный день, поэтому его продолжительность сокращается на один час.

