Уплата обязательных налоговых платежей с 1 мая осуществляется по новым реквизитам

09:35, 23 апреля 2021, ПАИ

С 1 мая 2021 года уплата обязательных налоговых платежей должна осуществляться только по новым реквизитам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

Правильно и быстро сформировать платежный документ поможет сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

С 1 января 2021 года Федеральное казначейство переходит на новую систему казначейского обслуживания поступлений денежных средств, зачисляемых в бюджеты Российской Федерации. В связи с этим меняются реквизиты счетов Федерального казначейства и иные сведения, необходимые для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации.

В целях плавного перехода на уплату платежей по новым реквизитам в период с 1 января по 30 апреля 2021 года граждане могли использовать как старый, так и новый счет одновременно.

Таким образом, теперь при заполнении полей платежных документов на перечисление налогов, страховых взносов, сборов и других обязательных платежей, администрируемых на территории, подведомственной УФНС России по Псковской области, должны быть указаны следующие реквизиты:

• в реквизите «Банк получателя» (поле 13) указывается наименование и место нахождения банка получателя средств: Отделение Псков / УФК по Псковской области, г. Псков;

• в реквизите «Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя средств» (поле 14) - значение идентификационного кода территориального органа Федерального казначейства 015805002;

• в реквизите «Номер счета банка получателя средств» (поле 15) - значение единого казначейского счета (Единый казначейский счёт) 40102810145370000049;

• в реквизите «Номер счета получателя средств» (поле 17) - значение казначейского счета (казначейский счёт для осуществления и отражения операций по учёту и распределению поступлений) 03100643000000015700.