Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россельхозбанк реализовал для розничных клиентов услугу по получению мгновенных переводов от организаций через СБП

Россельхозбанк предлагает розничным клиентам новый сервис – мгновенные переводы от юридических лиц через Систему быстрых платежей. Перевод осуществляется по номеру телефона получателя, при этом комиссия не взимается. Розничные клиенты банка, ранее подключившие входящие переводы СБП, смогут получать переводы от юридических лиц (B2C – Business to customer) без дополнительных настроек.

«Индустрия платежных инструментов и сервисов активно развивается, и возможностей для отправки и получения переводов становится еще больше. Теперь наши клиенты могут получать переводы через Систему быстрых платежей не только от розничных клиентов других банков, но и от организаций-юридических лиц, подключенных к СБП. Переводы через СБП уже сейчас востребованы страховыми компаниями, брокерами, а также организациями, для которых скорость перечисления является важным фактором при обслуживании физических лиц, поэтому мы считаем, что в перспективе число организаций-отправителей будет расти. В будущем развитие сервиса B2C-переводов может стать фундаментом для реализации перечисления заработной платы по номеру телефона», – отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Банк продолжает внедрять сервисы Системы быстрых платежей. В текущем году будет завершена реализация переводов Me2Me – клиенты смогут пополнять счета в Россельхозбанке со своих счетов в других банках. Идет проработка сервисов, которые планируются к реализации в СБП, – бюджетных переводов (С2G), переводов между юридическими лицами (B2B).

По итогам первого квартала 2021 года совокупный объем входящих и исходящих переводов банка через Систему быстрых платежей составил 9,47 млрд рублей, что в 1,5 раза превосходит показатель четвертого квартала 2020 года и сопоставимо с общим объемом переводов за весь 2020 год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Есть ли у вас сезонная аллергия?
Проголосовать >>>

24 апреля 2021

Об авторском праве, наших долгах и Ленине — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
24 апреля 2021

Новый очаг коронавируса зафиксирован в Новорожевской РЭС
23 апреля 2021

Apple готовит большое системное обновление
23 апреля 2021

Владимир Путин подписал Указ о сохранении заработной платы на период майских праздников
23 апреля 2021

Фотография огромной радуги над Псковом
23 апреля 2021

Всероссийский селектор «Единой России» пройдёт в Пскове 24 апреля
23 апреля 2021

О музыке и о себе - брифинг с Николаем Хондзинским и Арсением Муном
23 апреля 2021

Соревнования по стрельбе из боевого оружия среди силовиков прошли в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...