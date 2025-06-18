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Общество

Уроки здоровья провели врачи в школах Пскова

Уроки здоровья провели врачи Центра здоровья Псковской детской областной клинической больницы в школах Пскова, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото предоставили в комитете по здравоохранению Псковской области

Эти уроки предназначены для популяризации здорового образа жизни, а также способствуют формированию негативного отношения к вредной еде и привычкам, уточнили в комитете.

Фото предоставили в комитете по здравоохранению Псковской области

На уроке дети узнали, из чего состоит здоровье, о важности соблюдения распорядка дня, о важности активного образа жизни, правила гигиены зубов, правила выбора и приёма пищи, правила правильного формирования, поддержания и профилактики здоровой осанки.

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