Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На Солнце произошла мощная вспышка в зоне максимального влияния на Землю

Вспышка высшего уровня произошла ночью на Солнце, в зоне максимального влияния на Землю. Об этом сообщает официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Фото: ПАИ

Предварительный балл события – X1.2. Согласно снимкам, полученным с космических телескопов, вспышка произошла в той же активной области, в которой 15 и 16 июня наблюдались две самые крупные вспышки июня (уровня M8.4 и 6.3). Предыдущая вспышка высшего балла зафиксирована на Солнце 25 мая, отметили учёные.

В настоящий момент сильные последствия для Земли исключены, продолжили они. «Вспышка, судя по всему, произошла очень глубоко в атмосфере Солнца, почти у его поверхности, и была почти полностью экранирована расположенными выше сильными магнитными полями. Фронтальных выбросов плазмы, направленных в сторону Земли, не зарегистрировано. На снимках, поступивших с солнечных коронографов, присутствуют признаки ухода массы на правом краю Солнца, но эти явления слабые, а кроме того, направлены сильно в сторону от нас», – говорится в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июня 2025

Часть улицы Западной в Пскове превратилась в пруд из-за дождей
18 июня 2025

На Солнце произошла мощная вспышка в зоне максимального влияния на Землю
18 июня 2025

Студентки ПсковГУ вошли в число победителей Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»
17 июня 2025

Правильные фильмы воспитывают в детях патриотизм – участница поискового отряда «Первый рубеж»
17 июня 2025

Очередная группа псковских контрактников отправилась на службу в армию
17 июня 2025

В церкви Николы со Усохи в Пскове продолжается монтаж покрытия четверика
17 июня 2025

Участник боевых действий – о работе центра «Воин» с детьми: Это инвестиция в будущее
17 июня 2025

Историко-культурный центр Философовых в Бежаницах получил новое оборудование по нацпроекту

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...