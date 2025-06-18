На Солнце произошла мощная вспышка в зоне максимального влияния на Землю

09:13, 18 июня 2025, ПАИ

Вспышка высшего уровня произошла ночью на Солнце, в зоне максимального влияния на Землю. Об этом сообщает официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Предварительный балл события – X1.2. Согласно снимкам, полученным с космических телескопов, вспышка произошла в той же активной области, в которой 15 и 16 июня наблюдались две самые крупные вспышки июня (уровня M8.4 и 6.3). Предыдущая вспышка высшего балла зафиксирована на Солнце 25 мая, отметили учёные.

В настоящий момент сильные последствия для Земли исключены, продолжили они. «Вспышка, судя по всему, произошла очень глубоко в атмосфере Солнца, почти у его поверхности, и была почти полностью экранирована расположенными выше сильными магнитными полями. Фронтальных выбросов плазмы, направленных в сторону Земли, не зарегистрировано. На снимках, поступивших с солнечных коронографов, присутствуют признаки ухода массы на правом краю Солнца, но эти явления слабые, а кроме того, направлены сильно в сторону от нас», – говорится в сообщении.