Очередная группа псковских контрактников отправилась на службу в армию

23:10, 17 июня 2025, ПАИ

Очередная группа контрактников из Псковской области вступила в ряды Вооружённых сил России. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

«А доброволец – он самостоятельно, сам приходит сюда, по зову сердца, с холодной головой и понимает, куда он приходит. Чем больше будет приходить сюда, подписывать контракт, тем быстрее мы закончим это дело и будет на земле мир и спокойствие», – сказал военнослужащий.

Отметим, при заступлении на военную службу от года и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей, служебное жильё или возможность быстрого приобретения квартиры за счёт Министерства обороны через накопительную ипотечную систему. Ещё одна привилегия – бюджетные места в университетах для детей. Заработная плата контрактников – от 210 тысяч рублей, 30-дневный оплачиваемый отпуск. Также, согласно указу президента РФ, для граждан, заключивших контракт с 1 декабря 2024 года, происходит списание задолженностей в размере до десяти миллионов рублей. Псковичам, желающим поступить на службу в Вооружённые силы России на контрактной основе, необходимо обращаться по адресу Псков, улица Первомайская, 38 или позвонить по номеру телефона 66-73-45.