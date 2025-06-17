Правильные фильмы воспитывают в детях патриотизм – участница поискового отряда «Первый рубеж»

23:55, 17 июня 2025, ПАИ

Патриотизм является основной задачей воспитания детей. В частности, одним из способов воспитания могут служить кинофильмы, заявила представительница Поискового движения России, участница поискового отряда «Первый рубеж» после просмотра кинофильмов о войне на парклете «Эфир» Псковского агентства информации в рамках проекта «Помним!», посвящённого годовщине начала Великой Отечественной войны.

«Мероприятие однозначно вызвало положительные эмоции. Такие мероприятия действительно важны и нужны. Было бы здорово, если бы аудитория была более широкой, потому что патриотизм является сейчас основной задачей воспитания детей. Их нужно привлекать, они должны знать историю», – сказала Анна Григорьева.

Она также отметила, что патриотизм воспитывают, в частности, и фильмы, такие как «Офицеры», «А зори здесь тихие...», «В бой идут одни «старики».

Отметим, что парклет «Эфир» расположен рядом со зданием госмедиахолдинга Псковской области. Проект строительства парклета был реализован при поддержке ГК «Титан» в честь 35-летнего юбилея компании, что является примером успешной социально ориентированной политики компании, которая планирует продолжить развитие на территории региона.

Проект парклета разработал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин. Площадка предполагает широкий функционал: летний кинотеатр, место для организации публичных лекций, творческих встреч, квартирников, открытых дискуссий, проведения прямых эфиров и съёмки телепрограмм. Пространство оборудовано экраном для трансляций и показа видео, звуковым оборудованием, системой видеонаблюдения. Вместимость площадки – 50–60 человек под крышей и 40–70 человек в открытом пространстве.