В церкви Николы со Усохи в Пскове продолжается монтаж покрытия четверика

22:59, 17 июня 2025, ПАИ

В псковской церкви Николы со Усохи продолжается монтаж покрытия четверика, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Специалисты отреставрировали и оштукатурили барабан купола. «Воссозданы утраты в местах разрушения декора. Барабан церкви Николы со Усохи декорирован аркатурным поясом и традиционным геометрическим орнаментом, состоящим из двух поребриков и бегунца. Над оконными щелевыми проёмами – сандрики с фронтоном. Все элементы декора на барабане главного купола приведены в порядок», – отметили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Напомним, поребрик – тип орнаментальной кирпичной кладки, при которой один ряд кирпичей укладывается под углом к поверхности стены ребром наружу. Рядом с такой зубчатой полосой выкладывалась «ёлочка» бегунца – древнерусские зодчие ценили этот узор из обычного кирпича или плиты, опоясывая им барабаны куполов и полукружия апсид. Монохромная тесьма из трёх полос декора стала визитной карточкой псковских мастеров. Местные храмы украшались по орнаментальной схеме «поребрик – бегунец – поребрик». Работы по сохранению декора главного барабана церкви Николы со Усохи проводились в 2024 году.

Отметим, церковь Николая Чудотворца со Усохи датирована 1535 годом, включена в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Под кровлю подведён воссозданный с опорой на чертежи архитектора Ю. А. Спегальского объём южного придела церкви. Автор проекта реставрации – Е. А. Иванов.

Завершение всех работ планируется в конце 2025 года.