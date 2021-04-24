Россельхозбанк снижает ставку по льготной ипотеке

11:41, 23 апреля 2021, ПАИ

Россельхозбанк снижает ставку по программе «Ипотека с господдержкой» на 0,25 п.п. до 5,75% годовых.

«В настоящий момент одним из самых востребованных кредитов среди наших заемщиков является льготная ипотека на покупку жилья в новостройках. В первом квартале текущего года каждый четвертый кредит выдан по этой программе. Россельхозбанк всегда стремится предложить клиентам лучшие решения на ипотечном рынке и регулярно обновляет условия программ. Сейчас льготная ипотека стала еще доступнее, уверены, что привлекательные условия программы в значительной степени повлияют на выбор россиян в пользу комфортного, долгожданного жилья», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Оформить льготный ипотечный кредит на покупку новостройки можно на срок до 30 лет, с первоначальным взносом свыше 15% от стоимости будущей квартиры.

Ставка по кредиту составляет 5,75% годовых и сохраняется на весь срок кредита.

Максимальная сумма кредита для жителей г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 12 млн рублей, для жителей других регионов — 6 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 июля 2021 года включительно.