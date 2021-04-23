Спиртное из магазина украл 63-летний пскович
63-летний пскович украл из магазина спиртное. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении Росгвардии.
23 апреля около 11:00 поступил сигнал тревоги из магазина на улице Народной. Прибывшие на место росгвардейцы задержали местного жители, похитившего спиртные напитки.
Подозреваемый был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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23 апреля 2021
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