В Кремле назвали точный график майских выходных
Майские выходные продлятся десять дней – с 1 по 10 мая включительно. График праздников уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Таким образом, на работу россияне выйдут во вторник, 11 мая.
Ранее президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными. С соответствующим предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться.
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23 апреля 2021
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