За кражу старых рельсов житель Дно получил полтора года условно

15:21, 23 апреля 2021, ПАИ

За кражу старых рельсов житель Дно получил полтора года условно, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В июле 2020 года мужчина вступил в преступный сговор с двумя другими гражданами, в отношении которых дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, с целью похитить обрезки старых рельсов, состоящих на балансе станции Дно как металлический лом.

Так как своего транспорта у похитителей не было, они ввели в заблуждение других граждан, которые предоставляли злоумышленникам свои автомобили, помогали грузить рельсы. С похищенным похитители скрылись с места происшествия и распорядились имуществом по своему усмотрению, причинив филиалу ОАО «РЖД» материальный ущерб на общую сумму более 19 тысяч рублей.

Суд признал главного злоумышленника виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.