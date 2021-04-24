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Общество

Медалями и авторскими палантинами наградил Союз женщин России медсестер Псковской городской больницы

Фото регионального отделения СЖР.


Сегодня активистки регионального отделения Союза женщин России побывали в Псковской городской больнице с почетной миссией, рассказали Псковскому агентству информации  в  региональном отделении Союза женщин России.

Фото регионального отделения СЖР.

Гостей встретил главный врач больницы Алексей Васильев. По решению Союза женщин России четыре медсестры больницы были представлены к медалям СЖР, которые сегодня председатель Псковского регионального отделения СЖР Наталья Никифорова вручила Светлане Шашневой, Любови Герасимовой и Любови Смирновой. Четвертая общественная награда будет отдельно вручена Дарье Тимофеевой, которая на момент вручения находилась после смены на отдыхе.

Поздравляя женщин, Наталья Никифорова подчеркнула, что награда учреждена Союзом женщин России и вручается самым заслуженным женщинам, а также общественникам, политикам, представителям власти, тем, кто помогает в деятельности Союзу.

Фото регионального отделения СЖР.

«Мы безмерно благодарны вам за ваш каждодневный и нелегкий труд, младший медперсонал выполняет самую нелегкую работу. И мы искренне восхищены вашими оперативными действиями и профессионализмом в момент пожара, в котором вы проявили себя стойко и грамотно, спасая жизни пациентов», - отметила Наталья Никифорова. 

От имени организации со словами благодарности к женщинам обратилась и почетный председатель регионального СЖР Валентина Донец: «Мы от всего сердца благодарим вас за проявленные действия во время пожара, понимаем, что счет велся на минуты. О вашей нелегкой работе мы знаем не понаслышке, каждый пациент знает весь медицинский персонал в лицо,  особенно медсестер, которые находятся сутками рядом с больными людьми».  От имени организации Валентина Донец вручила медсестрам  авторские палантины, которые изготовлены московскими художниками специально для Союза женщин России.

«Пусть эти весенние цветочные рисунки будут создавать вам хорошее настроение», - заключила она. 

Фото регионального отделения СЖР.

«Мы искренне рады наградам, нам очень приятно, мы, безусловно, выполняли свою профессиональную работу, но хочется, чтобы таких ситуаций больше не было», - отметила в ответном слове постовая медсестра Светлана Шашнева. 

Ранее сообщалось, что псковские медсестры спасали пациентов из пожара. Тащили на себе: медсёстры рассказали, как эвакуировали пациентов во время пожара в псковской больнице. 

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