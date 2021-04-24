Автобусы, следующие по улице Труда, на 7 часов изменят свои маршруты 24 апреля

16:23, 23 апреля 2021, ПАИ

24 апреля с 9:00 до 16:00 закрывается для движения транспорта участок улицы Труда от улицы Первомайской до улицы Школьной для проведения работ по сносу аварийных деревьев. В связи с этим в этот день меняется схема движения общественного транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автобусы городских и пригородных маршрутов, следующие по улице Труда, при движении от остановки «12-я школа» к центру города следуют до перекрестка с улицей Первомайской, далее до улицы Олега Кошевого, налево по улице Леона Поземского до улицы Труда и далее по маршруту. В обратном направлении объезд осуществляется по аналогичной схеме.

Временные остановки - на улице Леона Поземского у перекрестка с улицей Олега Кошевого.

В указанное время остановка автобуса на остановочном пункте «Улица Волкова» не осуществляется.