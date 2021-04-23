Женщина госпитализирована в результате ДТП в Черехе

17:23, 23 апреля 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Женщина госпитализирована в результате ДТП в Черехе, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП произошло 23 апреля около 17:00 в деревне Череха Псковского района на перекрестке Ленинградского шоссе и улицы Советской Армии.

По предварительной информации, у автомобиля Geely отказали тормоза. Легковой автомобиль врезался в мачту освещения. В результате ДТП пострадала 36-летняя женщина, ее госпитализировали в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники АСС и бригада скорой помощи. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.