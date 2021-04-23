Женщина госпитализирована в результате ДТП в Черехе
Женщина госпитализирована в результате ДТП в Черехе, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло 23 апреля около 17:00 в деревне Череха Псковского района на перекрестке Ленинградского шоссе и улицы Советской Армии.
По предварительной информации, у автомобиля Geely отказали тормоза. Легковой автомобиль врезался в мачту освещения. В результате ДТП пострадала 36-летняя женщина, ее госпитализировали в медучреждение.
На месте происшествия работают сотрудники АСС и бригада скорой помощи. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.
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23 апреля 2021
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