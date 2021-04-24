Apple готовит большое системное обновление

21:47, 23 апреля 2021, ПАИ

Apple готовит системное обновление iOS и iPadOS. Об этом со ссылкой на издание Bloomberg пишет сайт «Палач». Это юбилейный релиз, поэтому он должен получить несколько важных функций.

Самое главное — iOS 15 получит новый экран блокировки. Что именно на нем будет — не сообщается, но на него должны добавить новое меню конфиденциальности. Также топ-менеджеры компании называют будущее обновление iPadOS крупнейшим с момента выхода первого планшета в 2010 году.

Почему? Потому что на iPad впервые в истории появятся полноценные виджеты — примерно такие, какие есть в iOS 14. Однако виджеты должны быть интерактивными и умными: с их помощью можно совершать определенные действия с устройством.

Остальные ОС — macOS, watchOS и tvOS — обновят незначительно.

Все фичи, которые должны появиться в iOS 15:

Новые фильтры для уведомлений: пользователи смогут более тонко настроить уведомления из приложений. Например, можно будет выбрать, как именно должны отображаться пуши (оформление, звук) и в какое время они могут появляться.

Быстрый доступ к настройкам конфиденциальности: новая киллер-фича iPhone. В настройках пользователь сможет узнать, какие именно данные использует то или иное приложение.

Уже упомянутый редизайн экрана блокировки: новые обои? Обновленные часы? Свежие пуши? Пока не знаем.

Важный апдейт iMesssage: в Apple хотят превратить встроенный мессенджер в серьезного конкурента WhatsApp. Скорее всего, сервис получит социальные функции. Однако проект находится в разработке и может быть отложен до следующего года.

Анонс iOS 15 и прочих ОС состоится 7 июня на WWDC. Публичные версии операционных систем Apple традиционно выйдут осенью.