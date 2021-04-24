В Петербурге открылось самое необычное учебное заведение

22:12, 23 апреля 2021, ПАИ

Необычное образовательное учреждение открылось в Санкт-Петербурге— пансион воспитанниц Следственного комитета. Об этом сообщил «Пятый канал».

Теперь, кроме прочих учебников, в портфелях девушек будет находиться уголовный кодекс, а также инструменты криминалиста. Учениц ждут и такие дисциплины как «гармония здоровья», «творческая мастерская», и «духовно-нравственное воспитание». Первый набор: 100 девушек с восьмого по десятые классы.

«В СК у нас 25 000 человек, шесть тысяч — девушки, женщины, три тысячи — следователи и криминалисты, выполняющие непосредственно тяжелую работу по раскрытию и расследованию преступлений», — говорит глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В стенах нового здания также разместился и культурный центр Следственного комитета.