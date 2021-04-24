Участок улицы Труда закрыт для транспорта в Пскове
24 апреля с 9:00 до 16:00 в Пскове закрыт для движения транспорта участок улицы Труда от улицы Первомайской до улицы Школьной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения связаны с проведением работ по сносу аварийных деревьев. В качестве объездов определены улицы Олега Кошевого и Герцена.
Псковичей просят учесть данную информацию при планировании поездок, обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 апреля 2021
Министр строительства и ЖКХ России показал псковичам мастер-класс по распиливанию деревьев