Участок улицы Труда закрыт для транспорта в Пскове

09:35, 24 апреля 2021, ПАИ

24 апреля с 9:00 до 16:00 в Пскове закрыт для движения транспорта участок улицы Труда от улицы Первомайской до улицы Школьной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с проведением работ по сносу аварийных деревьев. В качестве объездов определены улицы Олега Кошевого и Герцена.

Псковичей просят учесть данную информацию при планировании поездок, обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.