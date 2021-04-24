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Общество

Псковская область присоединилась к всероссийскому субботнику

Сегодня, 24 апреля Псковская область присоединилась к всероссийскому субботнику. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, в Пскове старт всероссийском субботнику дали губернатор Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Участники субботника вышли на уборку и благоустройство территории набережной реки Великой от Мирожского монастыря до студенческого кампуса. Планируется убрать прошлогоднюю листву, мусор и высадить саженцы.

В субботнике также принимают участие порядка 100 волонтёров.

Всероссийский субботник в Псковской области также будет синхронизирован с проектом «Чистые игры». Экологическое соревнование по уборке и сортировке мусора пройдет с 11:00 до 15:00 на улице Отрадной в Пскове.

Субботники пройдут и на территориях, включенных в перечень рейтингового голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Участие в них, в том числе, примут волонтёры проекта – в Псковской области порядка 200 человек.

Само голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая. Чтобы максимальное число горожан могло принять участие в жизни своего города, в этом году была разработана и запущена общероссийская платформа для голосования за объекты благоустройства — za.gorodsreda.ru. Здесь будет собран перечень всех территорий и дизайн-проектов к реализации в конкретном городе или регионе.

Отметим, ранее состоялся общерегиональный субботник. На уборку общественных пространств вышли около 23 тыс. человек. Из них 170 – в региональном центре, в том числе и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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