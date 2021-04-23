Россельхозбанк предлагает возможность приобретения сельхозтехники и оборудования в лизинг по упрощенной схеме

18:28, 24 апреля 2021, ПАИ

Россельхозбанк открывает новые возможности приобретения сельскохозяйственной техники для фермеров и предприятий АПК на маркетплейсе «Своё фермерство». Теперь её можно оформить не только в кредит, но и в лизинг, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Россельхозбанка.

Программа «Экспресс-Лизинг» – новый финансовый инструмент, который помогает предприятиям АПК оформить сельхозтехнику в лизинг по упрощенной схеме. При разработке продукта значительный фокус уделялся именно предприятиям малого и среднего бизнеса, их потребности максимально учтены в программе «Экспресс-лизинга»: минимальный аванс от 15 %, удобный график платежей, учитывающий сезонность бизнеса, минимальный пакет документов и короткий срок рассмотрения заявки – до трёх дней. Программа доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Максимальная сумма финансирования по программе до 25 млн рублей. Предметом лизинга может стать сельхозтехника, спецтехника, автотранспорт, а также навесное и прицепное оборудование.

Первыми воспользоваться программой «Экспресс-лизинга» смогут пользователи экосистемы «Своё фермерство» от Россельхозбанка. Заявку можно оформить непосредственно в каталоге товаров маркетплейса «Своё фермерство» при выборе сельхозтехники или оборудования. Отправить заявку можно прямо из карточки понравившегося товара. Условия сделки будут зависеть от масштаба агробизнеса, размера авансового платежа, срока договора и специальных условий производителя техники.

На сегодняшний день в экосистеме для АПК «Своё фермерство» от Россельхозбанка представлено более 5000 единиц сельхозтехники. Пользователи маркетплейса могут выбрать подходящие товары от лидеров машиностроения и приобрести их в кредит или в лизинг. Каталог техники пополняется на ежедневной основе.

На площадке «Своё фермерство» уже представили свои товары такие компании, как «Ростсельмаш», «Петербургский тракторный завод», «Воронежсельмаш», «Брянсксельмаш», «БДТ-АГРО», а также крупнейшие поставщики сельхозтехники и оборудования «Байтек Машинери», «ЭмТех», «Тарос Машинери», «Павловская Сельхозтехника», «ТД Галактика», «Э.П.Ф».

Россельхозбанк предоставляет услуги лизинга предприятиям реального сектора экономики с начала 2020 года.

«Программа «Экспресс Лизинг» — это инновационный финансовый инструмент. Он позволит значительно увеличить доступность услуг банка и оперативно рассматривать заявки наших клиентов, а самое главное – «Экспресс-лизинг» поможет сельхозпроизводителю за короткий срок и с минимальным пакетом документов обновить сельхозтехнику, независимо от масштабов его агробизнеса», – отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.