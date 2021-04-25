Россиянам рассказали, в каких случаях можно рассчитывать на двойной оклад

09:30, 25 апреля 2021, ПАИ

Судебный эксперт Юрий Капштык пояснил россиянам, когда можно рассчитывать на двойной оклад, пишет «Российская газета».В данном случае, речь идет о сверхнормативном труде, когда сотрудника привлекают к работе сверх обычного графика или расписания смен.

Капштык напомнил, что такая норма закреплена в статье 153 Трудового кодекса и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ «Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни». Специалист также обратил внимание, что оплату за объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая работники получат в размере установленного им оклада.