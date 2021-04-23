Роскомнадзор обвинил YouTube в прозападных настроениях и незаконной блокировке контента

09:50, 25 апреля 2021, ПАИ

Роскомнадзор (РКН) регулярно отслеживает обоснованность цензуры со стороны владельцев YouTube. Причина – злоупотребление администрацией ресурса цензурой в отношении контента, размещенного в аккаунтах российских СМИ, под предлогом его несоответствия возрастной категории, передает Интерфакс.

«Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых», - отметили в РКН.

Чаще всего блокировке со стороны YouTube подвергаются ролики, которые не несут прозападных настроений. Материалы, в которых рассказывается историческая правда о вкладе России в победу над фашизмов, о трагедии в Беслане немедленно блокируются под надуманными поводами. Более того: не давно был поставлен блок на обращения президента России в официальном аккаунте НТВ.

Относительно этого происшествия в YouTube оправдались, что данная блокировка- случайность.

Только в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды - к их материалам, а за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ. Ограничения затронули в том числе официальные аккаунты НТВ, России 24, ТВЦ, Russia Today, Sputnik.

«С начала 2020 года администрации видеохостинга было направлено 29 писем с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ. Причем, семь из них отправлялись повторно, однако, большинство из них остались без ответа. Кроме того YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическими суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тысячи, выявленных ведомством с 2012 года», - отметили в Роскомнадзоре.