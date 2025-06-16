Михаил Ведерников и Наталья Мельникова обсудили вопросы, оставшиеся на контроле в Совете Федерации

15:02, 16 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с сенатором Натальей Мельниковой обсудили ряд вопросов, которые остаются на контроле в Совете Федерации по итогам Дней Псковской области в верхней палате парламента, и работу по отдельным, важным для региона поручениям. Об этом сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

«Среди проблем, которые мы сформулировали год назад, значимое место занимала необходимость совершенствования методики расчёта федеральной субвенции на льготные лекарственные препараты», – отметил Михаил Ведерников.

Он уточнил, что сейчас в Совете Федерации уделяется особое внимание этой теме, проводится мониторинг эффективности предоставления этой меры поддержки в разрезе субъектов. В первую очередь – в регионах с недостаточной бюджетной обеспеченностью, в число которых входит и Псковская область.

«Обсудили вопросы формирования бюджета на 2026 год и плановый период. Совет Федерации ведёт большую работу по сохранению финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. Благодарю наших сенаторов за конструктивный диалог и работу в интересах Псковской области», – заключил глава региона.