В Латвии задержали депутата, выступившего в защиту русского языка

13:09, 16 июня 2025, ПАИ

В Латвии правоохранители задержали лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова, который выступил в защиту русского языка. Об этом сообщают его коллеги по партии в соцсетях.

«Сегодня утром был задержан Алексей Росликов, его сейчас увезли», – рассказала коллега Алексея Росликова по фракции партии «Стабильность!» Светлана Чулкова.

Напомним, что 5 июня латвийский парламент (Сейм) удалил с заседания лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова за защиту русского языка. Во время обсуждения в парламенте декларации «об устранении лингвистических последствий» «русификации» Алексей Росликов выразил протест против этого проекта. В своей речи он отметил, что значительная часть населения – русскоязычные, которые общаются на своём родном языке дома и активно участвуют в развитии Латвии.

Кроме того, политик задал риторический вопрос о том, какие ещё меры могут быть предложены для русскоязычных граждан.

Он также выразил недоумение по поводу отдельных закрытых зон и закона, согласно которому русскоязычные не смогут называть своих детей определёнными именами, поскольку они являются русскими. В конце своего обращения он крикнул, что «русский язык – наш язык».

В ответ на заявление Алексея Росликова спикер Сейма Дайга Миериня инициировала голосование о его удалении из зала, ссылаясь в том числе на использование русского языка во время заседания и неэтичное поведение.