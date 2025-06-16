Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

В Латвии задержали депутата, выступившего в защиту русского языка

В Латвии правоохранители задержали лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова, который выступил в защиту русского языка. Об этом сообщают его коллеги по партии в соцсетях.

Фото: ПАИ

«Сегодня утром был задержан Алексей Росликов, его сейчас увезли», – рассказала коллега Алексея Росликова по фракции партии «Стабильность!» Светлана Чулкова.

Напомним, что 5 июня латвийский парламент (Сейм) удалил с заседания лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова за защиту русского языка. Во время обсуждения в парламенте декларации «об устранении лингвистических последствий» «русификации» Алексей Росликов выразил протест против этого проекта. В своей речи он отметил, что значительная часть населения – русскоязычные, которые общаются на своём родном языке дома и активно участвуют в развитии Латвии.

Кроме того, политик задал риторический вопрос о том, какие ещё меры могут быть предложены для русскоязычных граждан.

Он также выразил недоумение по поводу отдельных закрытых зон и закона, согласно которому русскоязычные не смогут называть своих детей определёнными именами, поскольку они являются русскими. В конце своего обращения он крикнул, что «русский язык – наш язык».

В ответ на заявление Алексея Росликова спикер Сейма Дайга Миериня инициировала голосование о его удалении из зала, ссылаясь в том числе на использование русского языка во время заседания и неэтичное поведение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июня 2025

В Латвии задержали депутата, выступившего в защиту русского языка
14 июня 2025

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Новоржеве
11 июня 2025

Александр Котов выступит наставником кадровой программы «Герои земли Псковской»
11 июня 2025

ЦИК России согласовала использование ДЭГ на выборах в Псковской области
10 июня 2025

Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление». Главное
10 июня 2025

Серьёзным вызовом для избирательной системы является использование ИИ – Игорь Сопов
10 июня 2025

О предстоящих выборах рассказал председатель псковского облизбиркома
10 июня 2025

Что такое «паспорт кандидата», объяснил председатель псковского облизбиркома

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...