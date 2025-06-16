Президент РФ наградил главу Пскова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

16:50, 16 июня 2025, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин наградил главу Пскова Бориса Елкина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Борис Елкин родился в 1989 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

С 2012 года занимал различные должности в ФКУ «Севзапуправтодор», а затем в Упрдор «Северо-Запад». Борис Елкин начинал с эксперта дорожного хозяйства отдела дорожных сооружений, а затем занял должность начальника отдела капитального строительства. В 2016 году был награждён благодарственным письмом Федерального дорожного агентства.

С февраля 2019 года возглавлял комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. В июле 2021 года был назначен на должность первого заместителя главы администрации Пскова. 28 сентября 2021 года был назначен исполняющим полномочия главы администрации Пскова.

26 ноября 2021 года был избран главой администрации Пскова.

3 ноября 2022 года Бориса Елкина на сессии гордумы избрали главой Пскова. 8 ноября 2022 года он вступил в должность главы города.