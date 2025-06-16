Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Президент РФ наградил главу Пскова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент РФ Владимир Путин наградил главу Пскова Бориса Елкина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

Борис Елкин родился в 1989 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

С 2012 года занимал различные должности в ФКУ «Севзапуправтодор», а затем в Упрдор «Северо-Запад». Борис Елкин начинал с эксперта дорожного хозяйства отдела дорожных сооружений, а затем занял должность начальника отдела капитального строительства. В 2016 году был награждён благодарственным письмом Федерального дорожного агентства.

С февраля 2019 года возглавлял комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. В июле 2021 года был назначен на должность первого заместителя главы администрации Пскова. 28 сентября 2021 года был назначен исполняющим полномочия главы администрации Пскова.

26 ноября 2021 года был избран главой администрации Пскова.

3 ноября 2022 года Бориса Елкина на сессии гордумы избрали главой Пскова. 8 ноября 2022 года он вступил в должность главы города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июня 2025

Президент РФ наградил главу Пскова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
16 июня 2025

Михаил Ведерников и Наталья Мельникова обсудили вопросы, оставшиеся на контроле в Совете Федерации
16 июня 2025

В Латвии задержали депутата, выступившего в защиту русского языка
14 июня 2025

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Новоржеве
11 июня 2025

Александр Котов выступит наставником кадровой программы «Герои земли Псковской»
11 июня 2025

ЦИК России согласовала использование ДЭГ на выборах в Псковской области
10 июня 2025

Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление». Главное
10 июня 2025

Серьёзным вызовом для избирательной системы является использование ИИ – Игорь Сопов

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...