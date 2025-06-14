Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Новоржеве

21:45, 14 июня 2025, ПАИ

Сотрудники МЧС на территории Новоржева провели профилактический рейд, направленный на информирование населения о соблюдении требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

С гражданами осуществлены беседы и даны разъяснения на интересующие их вопросы в области пожарной безопасности. Для наглядности доводимой информации вручены листовки и памятки противопожарной направленности.

В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».