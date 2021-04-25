Почти 3 тысячи человек вакцинировались в торговых центрах Пскова

10:01, 25 апреля 2021, ПАИ

Почти 3 тысячи человек вакцинировались в торговых центрах Пскова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона в Instagram.

По его словам, как показала практика, идея оказалась более чем востребованной. «Наша общая задача на данный момент – продолжение массовой вакцинации», - подчеркнул губернатор и отметил, что в этом направлении в Псковской области процесс идёт достаточно динамично – уже более 41 тыс. человек сделали первую прививку от коронавируса.

«Рассчитываю, что такими темпами к осени мы сможем уверенно защититься от заболевания», - заявил глава региона.

Он добавил, что некоторые до сих пор по разным причинам со скепсисом относятся к вакцине. Михаил Ведерников рекомендовал обратить внимание, что на неделе Всемирная организация здравоохранения заявила о заинтересованности в более широком использовании «Спутника Ви». «Другими словами, уже весь мир однозначно признал нашу вакцину и её эффективность. Кстати, в своём послании Федеральному Собранию и президент обратился ко всем гражданам России с призывом вакцинироваться», - напомнил губернатор.