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Происшествия

В Хабаровске пьяный водитель протаранил пять автомобилей, есть погибшие

В Хабаровске серьёзное ДТП: пьяный мужчина протаранил пять автомобилей, в результате чего два человека скончались на месте и ещё один – пострадал, сообщается в instagram-аккаунте 112.

Трагедия произошла рано утром.  Совершенно пьяный мужчина, выезжая из ночного клуба на Toyota Land Cruiser, чуть не ворвался прямо в середину  колонны военнослужащих, которые готовились к параду. Сотрудники ДПС попытались его задержать, однако, водитель скрылся с места аварии.

Лихач промчался по встречке на красный свет и въехал в авто пожилой пары. Их машина перевернулась, пенсионеры скончались от полученных травм на месте происшествия. После он зацепил ещё два припаркованных автомобиля, в результате чего пострадал ещё один человек. Все-таки остановившись, водитель быстро перелез на заднее сиденье, сообщив, что вел автомобиль не он. Идет расследование.

Уже известно, что за рулем находился руководитель фирмы «Скрап Фар Ист» Виктор Малафеев. Авто, в котором он совершил преступление, было арендовано две недели назад для деловых поездок. Компания управляла активами задержанного губернатора Хабаровского Края Сергея Фургала.

 

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