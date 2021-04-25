В Хабаровске пьяный водитель протаранил пять автомобилей, есть погибшие

12:12, 25 апреля 2021, ПАИ

В Хабаровске серьёзное ДТП: пьяный мужчина протаранил пять автомобилей, в результате чего два человека скончались на месте и ещё один – пострадал, сообщается в instagram-аккаунте 112.

Трагедия произошла рано утром. Совершенно пьяный мужчина, выезжая из ночного клуба на Toyota Land Cruiser, чуть не ворвался прямо в середину колонны военнослужащих, которые готовились к параду. Сотрудники ДПС попытались его задержать, однако, водитель скрылся с места аварии.

Лихач промчался по встречке на красный свет и въехал в авто пожилой пары. Их машина перевернулась, пенсионеры скончались от полученных травм на месте происшествия. После он зацепил ещё два припаркованных автомобиля, в результате чего пострадал ещё один человек. Все-таки остановившись, водитель быстро перелез на заднее сиденье, сообщив, что вел автомобиль не он. Идет расследование.

Уже известно, что за рулем находился руководитель фирмы «Скрап Фар Ист» Виктор Малафеев. Авто, в котором он совершил преступление, было арендовано две недели назад для деловых поездок. Компания управляла активами задержанного губернатора Хабаровского Края Сергея Фургала.