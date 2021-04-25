Михаил Ведерников поздравил псковичей с Вербным воскресеньем
Сегодня православные отмечают Вербное воскресенье. Губернатор области поздравил псковичей с этим светлым праздником в своем instagram-аккаунте.
«Дорогие друзья! Поздравляю всех с Вербным воскресеньем! Главная традиция сегодня – освящать пушистые веточки вербы и приносить их домой. Пусть она подарит вашим домам мир и покой, защитит от всех болезней, невзгод и напастей», - написал он.
Михаил Ведерников также вспомнил замечательное стихотворение Бориса Пастернака, написанное к этому дню.
«Когда на последней неделе
Входил Он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за Ним».
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