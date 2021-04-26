54% работодателей ещё не приняли решение относительно графика 4-7 мая
Пятая часть работодателей в России продолжит работать с 4 по 7 мая, ещё 54% пока не решили, что делать, показало экспресс-исследование Headhunter. Об этом пишет РИА Новости.
Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, такое решение приняли власти в России, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране.
Согласно исследованию, больше половины (54%) опрошенных представителей работодателей еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными.
Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%.
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