Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове в преддверии Пасхи собирают подарки для нуждающихся

В преддверии Пасхи служба помощи «Белый цветок» в Пскове собирает подарки для нуждающихся. Как сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте», при помощи благотворителей планируется поздравить пожилых людей, бездомных и воспитанников детского дома.

Для бабушек из богадельни при Творожковском монастыре можно передать сладости, красивые платки, новые носки, нижнее бельё, ночные сорочки, халаты, бабушкины квадраты для пледов (нитки можно взять в центре). Для подопечных «Белого цветка» на улице и проживающих в соцгостинице нужно собрать 50 мужских и 10 женских подарков (туалетное мыло, конфеты, шоколадки, зубная паста, зубные щетки, одноразовые станки для бритья, носки, трусы, чай (по 25 пакетиков). Для детей из детского дома можно принести сладости, вязаные следки, новые игрушки и книжки.

Всё это можно приносит в службу помощи до Пасхи. Адрес: Псков, улица Леона Поземского, 62. Те, кому удобнее перечислить деньги, могут перевести пожертвование на карту, привязанную к телефону 8-911-365-15-35 с обязательной отметкой «подарки». Все отчеты выкладываются в группе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Есть ли у вас сезонная аллергия?
Проголосовать >>>

26 апреля 2021

Фильм псковича победил на международном кинофестивале в Швейцарии

26 апреля 2021

Участки региональных дорог перекроют в Гдове для легкоатлетического пробега 2 мая
26 апреля 2021

Пять пациентов с коронавирусом скончались в Псковской области за сутки
26 апреля 2021

760 лесных пожаров ликвидировали в России за 7 дней
26 апреля 2021

Голосование за объекты благоустройства началось в Псковской области
26 апреля 2021

Более 344 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
26 апреля 2021

Гречку и курицу закупили для подопечных псковской «Лесопилки» на средства акции по сбору макулатуры
26 апреля 2021

Страстная неделя началась у православных христиан: что можно и что нельзя делать в эти дни

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...