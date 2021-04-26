В Пскове в преддверии Пасхи собирают подарки для нуждающихся

09:15, 26 апреля 2021, ПАИ

В преддверии Пасхи служба помощи «Белый цветок» в Пскове собирает подарки для нуждающихся. Как сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте», при помощи благотворителей планируется поздравить пожилых людей, бездомных и воспитанников детского дома.

Для бабушек из богадельни при Творожковском монастыре можно передать сладости, красивые платки, новые носки, нижнее бельё, ночные сорочки, халаты, бабушкины квадраты для пледов (нитки можно взять в центре). Для подопечных «Белого цветка» на улице и проживающих в соцгостинице нужно собрать 50 мужских и 10 женских подарков (туалетное мыло, конфеты, шоколадки, зубная паста, зубные щетки, одноразовые станки для бритья, носки, трусы, чай (по 25 пакетиков). Для детей из детского дома можно принести сладости, вязаные следки, новые игрушки и книжки.

Всё это можно приносит в службу помощи до Пасхи. Адрес: Псков, улица Леона Поземского, 62. Те, кому удобнее перечислить деньги, могут перевести пожертвование на карту, привязанную к телефону 8-911-365-15-35 с обязательной отметкой «подарки». Все отчеты выкладываются в группе.