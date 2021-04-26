За посты во «ВКонтакте» с призывами к свержению власти великолучанин может получить до пяти лет тюрьмы

09:36, 26 апреля 2021, ПАИ

В Великих Луках местный житель может получить до 5 лет тюрьмы за посты в соцсети «ВКонтакте» с призывами к свержению власти в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

11 августа 2015 года, 10 марта 2019 года, 19 июля 2019 года и 20 октября 2019 года мужчина разместил в сети на своей странице публикации с призывами побуждения к насильственной смене власти, насильственным, разрушительным действиям с использованием оружия в отношении представителей действующей власти в Российской Федерации, центральных органов государственной власти, распространив данные материалы среди пользователей социальной сети «ВКонтакте».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде принудительных работа на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.