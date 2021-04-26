Более шести тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

11:51, 26 апреля 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечился 6 631 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

25 апреля в стране зафиксировано 356 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 8 803 новых случая заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 26 апреля в России выявлено 4 771 372 случая заболевания коронавирусом, 4 394 639 человек выздоровело, 108 588 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 36 005 случаев заражения коронавирусом, 26 207 пациентов выздоровело, 331 человек умер.