Фильм псковича победил на международном кинофестивале в Швейцарии
Фильм псковского режиссёра «Начальник отряда» (в английской версии Strict regime) вошел в число победителей конкурса среднеметражных фильмов фестиваля Visions du Réel. Об этом сообщает газета «Псковская правда».
Пскович, режиссер картины Никита Ефимов на своей странице Facebook рассказал, что 45-минутный фильм был дипломной работой, снятой для Школы документального кино Марины Разбежкиной. В нём рассказывается о российском следственном изоляторе строгого режима. «Начальник пенитенциарного отдела предлагает самому инсценировать моменты тюремной жизни, чтобы контролировать имидж. Благодаря этому устройству создается потрясающая документальная комедия, рассказывающая историю за кулисами учреждения», - говорится в описании конкурсной работы на сайте фестиваля.
Кинофестиваль Visions du Réel – это старейший фестиваль неигрового кино в Швейцарии. Всего в программе фестиваля было 142 фильма из 58 стран. Работа Никиты Ефимова стала лучшим фильмом средней продолжительности международного конкурса. Приз в этой номинации составляет 10 тысяч швейцарских франков.
Гречку и курицу закупили для подопечных псковской «Лесопилки» на средства акции по сбору макулатуры