Фильм псковича победил на международном кинофестивале в Швейцарии

12:00, 26 апреля 2021, ПАИ

Фильм псковского режиссёра «Начальник отряда» (в английской версии Strict regime) вошел в число победителей конкурса среднеметражных фильмов фестиваля Visions du Réel. Об этом сообщает газета «Псковская правда».

Пскович, режиссер картины Никита Ефимов на своей странице Facebook рассказал, что 45-минутный фильм был дипломной работой, снятой для Школы документального кино Марины Разбежкиной. В нём рассказывается о российском следственном изоляторе строгого режима. «Начальник пенитенциарного отдела предлагает самому инсценировать моменты тюремной жизни, чтобы контролировать имидж. Благодаря этому устройству создается потрясающая документальная комедия, рассказывающая историю за кулисами учреждения», - говорится в описании конкурсной работы на сайте фестиваля.

Кинофестиваль Visions du Réel – это старейший фестиваль неигрового кино в Швейцарии. Всего в программе фестиваля было 142 фильма из 58 стран. Работа Никиты Ефимова стала лучшим фильмом средней продолжительности международного конкурса. Приз в этой номинации составляет 10 тысяч швейцарских франков.