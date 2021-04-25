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Экономика

Псковская область будет развивать сотрудничество с Турцией

Ведомства и экспортёры Псковской области провели видеоконференцию с Торговым представительством России в Турции. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, мероприятие прошло в устоявшемся в Минпромторге РФ формате «Час с Торгпредством».

Видеоконференция состоялась под председательством заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой. Участники обсудили возможности выхода псковских компаний на турецкий рынок. Был представлен экспортный потенциал региона и псковские компании-экспортёры, заинтересованные в сотрудничестве с Турцией в сферах обрабатывающего производства, пищевой промышленности, машиностроения и станкостроения.

Торговый представитель России в Турции Айдар Гашигуллин отметил, что анализ текущего товарооборота Псковской области с Турецкой Республикой, а также наличие пула региональных экспортёров, имеющих положительный опыт зарубежных поставок, позволяют считать турецкое направление перспективным, оно имеет значительный потенциал.

Для выстраивания плановой и системной работы по развитию сотрудничества региона с Турцией будет подготовлена дорожная карта совместных действий на 2021–2022 годы. Она будет предусматривать развитие торгово-экономического сотрудничества, привлечение инвестиций, организацию взаимных деловых визитов и бизнес-миссий, установление межрегионального и межмуниципального взаимодействия, использование научно-технического и образовательного потенциала в качестве гуманитарного сопровождения внешнеэкономических интересов.

Кроме того, Торговое представительство поможет заинтересованным псковским экспортёрам в мониторинге и анализе рыночной конъюнктуры, поиске потенциальных партнёров с турецкой стороны.

Псковская область уже много лет сотрудничает с Турцией: Анкара является шестым по объёму внешнеторговым партнёром региона. В предыдущие годы состоялся ряд взаимных визитов бизнес-делегаций псковских предпринимателей в Стамбул и турецких деловых кругов в Псков, заключены соглашения с Торгово-промышленными палатами регионов.

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