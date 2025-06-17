Развитие туризма в регионе может привести к росту доходов населения – Игорь Иванов

16:26, 17 июня 2025, ПАИ

Развитие туризма в регионе стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, что может привести к росту доходов местного населения и улучшению качества жизни, заявил председатель Псковского областного комитета Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов. Так он прокомментировал решение Минэкономразвития о выделении 188 миллионов рублей на развитие модульной гостиничной инфраструктуры в Псковской области.

«Всё больше и больше россиян проводят или планируют провести свой отпуск c семьёй в своей стране. Россия богата на экологически чистые, исторически насыщенные и замечательные места, которые хотело бы посетить подавляющее число сограждан», – обратил внимание Игорь Иванов и подчеркнул, что внутренний туризм в России развивается огромными темпами.

Однако, по его словам, оставались вопросы по логистике и инфраструктуре. «Теперь же, с помощью реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», это станет возможно. Тем более Псковщина всегда славилась своими достопримечательностями и живописными природными местами», – сказал Игорь Иванов.

Он заметил, что благодаря федеральной субсидии в регионе появятся новые комфортабельные гостиничные номера, и напомнил, что в конце 2024 года по федеральной программе также были построены и введены в эксплуатацию десять коттеджей на туристической базе «Алоль» в Пустошкинском районе.

Ранее сообщалось, что Псковская область по линии Минэкономразвития получит 188 млн рублей на поддержку создания модульных некапитальных средств размещения. «Это отличная новость с учётом возрастающего спроса туристов на отдых в Псковской области – мы постоянно входим в топ самых востребованных направлений Северо-Запада России. Программа поддержки строительства быстровозводимых модульных отелей востребована в регионе – в течение двух лет при федеральной поддержке уже создано 279 новых гостиничных номеров», – отметил Михаил Ведерников.