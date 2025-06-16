Псковская область находится на 52-м месте в рейтинге по доходам населения в 2024 году

11:36, 16 июня 2025, ПАИ

Псковская область находится на 52-м месте из 85 в рейтинге по доходам населения в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости. По данным того же рейтинга, 9,9% населения региона находится за чертой бедности. Это на 2,3 процентных пункта меньше, чем в 2023 году.

Лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера – Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Чукотка, замыкают список Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Тува.

В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте Федерации. Медианные доходы и стоимость фиксированного набора являются оценкой за 2024 год. Дополнительными показателями являются: доля населения за чертой бедности за 2024 год (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и годовая динамика доли населения за чертой бедности. Источником данных для расчета являлся Росстат.