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Экономика

Самые низкие в СЗФО цены на новые автомобили зафиксировали в Псковской области

Псковская область стала регионом с наиболее доступными в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) ценами на новые автомобили, сообщили ПАИ в пресс-службе «Авито Авто».

Фото: ПАИ

Средняя стоимость нового автомобиля в Псковской области составляет 2,2 млн рублей, что на 34 % ниже среднеокружного показателя. Наиболее популярная модель – Lada Granta – предлагается в среднем за 1 058 400 рублей. Это на 7–15 % дешевле, чем в соседних областях.

Самые доступные подержанные автомобили – в Новгородской области (527 тысяч рублей), Псковская область занимает второе место (566 тысяч рублей). Наиболее дорогие предложения – в Ленинградской области (новые машины за 3,66 млн рублей) и Ненецком автономном округе (б/у за 1,1 млн рублей).

В мае в категории новых автомобилей наибольший спрос оказался на китайские марки Changan и Chery и на отечественные Lada. Среди подержанных автомобилей лидером по востребованности стал Renault Duster, средняя стоимость которого в Псковской области составляет около миллиона рублей.

Эксперты объясняют разницу цен особенностями локальных рынков: в крупных городах и приграничных регионах преобладают более дорогие модели, тогда как в менее населённых областях – доступные варианты.

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