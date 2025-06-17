В Пскове выявили шесть случаев незаконной уличной торговли
Рейды по выявлению и пресечению незаконной торговли в местах, не предназначенных для этих целей, прошли в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Контрольном управлении администрации города.
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Фото: Контрольное управление администрации Пскова
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Фото: Контрольное управление администрации Пскова
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Фото: Контрольное управление администрации Пскова
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Фото: Контрольное управление администрации Пскова
В ходе мероприятий зафиксировано шесть случаев нарушения: на Октябрьском проспекте, на улицах Коммунальной, Индустриальной и Яна Фабрициуса. По двум фактам составлены протоколы об административном правонарушении. Нарушителям грозит штраф от 3 000 до 5 000 рублей.
Четыре гражданина, впервые уличённые в незаконной торговле, получили предупреждения о недопустимости подобных действий.
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