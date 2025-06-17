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Общество

В Пскове выявили шесть случаев незаконной уличной торговли

Рейды по выявлению и пресечению незаконной торговли в местах, не предназначенных для этих целей, прошли в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Контрольном управлении администрации города.

  • В Пскове выявлены нарушения торговли в неустановленных местах
    Фото: Контрольное управление администрации Пскова
  • В Пскове выявлены нарушения торговли в неустановленных местах
    Фото: Контрольное управление администрации Пскова
  • В Пскове выявлены нарушения торговли в неустановленных местах
    Фото: Контрольное управление администрации Пскова
  • В Пскове выявлены нарушения торговли в неустановленных местах
    Фото: Контрольное управление администрации Пскова

В ходе мероприятий зафиксировано шесть случаев нарушения: на Октябрьском проспекте, на улицах Коммунальной, Индустриальной и Яна Фабрициуса. По двум фактам составлены протоколы об административном правонарушении. Нарушителям грозит штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Четыре гражданина, впервые уличённые в незаконной торговле, получили предупреждения о недопустимости подобных действий.

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