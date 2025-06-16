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Общество

Новые правила расчёта выходного пособия и отпускных в России вступят в силу с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила расчёта среднего заработка для выходного пособия и отпускных, которые будут действовать до 1 сентября 2031 года, сообщает РИА Новости.

Фото: ПАИ

Согласно правилам, средний месячный заработок для выходного пособия определяется умножением среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце.

В случаях суммированного учёта рабочего времени за длительный период средний заработок рассчитывается путём умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов в месяце.

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