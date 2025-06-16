Новые правила расчёта выходного пособия и отпускных в России вступят в силу с 1 сентября

10:49, 16 июня 2025, ПАИ

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила расчёта среднего заработка для выходного пособия и отпускных, которые будут действовать до 1 сентября 2031 года, сообщает РИА Новости.

Согласно правилам, средний месячный заработок для выходного пособия определяется умножением среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце.

В случаях суммированного учёта рабочего времени за длительный период средний заработок рассчитывается путём умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов в месяце.