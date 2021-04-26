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Общество

Более 515 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

515 772 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 128 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 262 тысячи исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 4 771 372 человека, 4 394 639 пациентов выздоровело, 108 588 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 36 005 случаев заражения коронавирусом, 26 207 пациентов выздоровело, 331 человек умер.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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