Более 515 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

12:45, 26 апреля 2021, ПАИ

515 772 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 128 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 262 тысячи исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 4 771 372 человека, 4 394 639 пациентов выздоровело, 108 588 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 36 005 случаев заражения коронавирусом, 26 207 пациентов выздоровело, 331 человек умер.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.