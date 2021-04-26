Псковичи смогут сыграть в «Купечество» в Кремле

13:05, 26 апреля 2021, ПАИ

2 мая Псковский кремль и исторический клуб «1398» приглашают псковичей и гостей города поиграть в настольные игры: участники мероприятия познакомятся с небольшой коллекцией исторических настольных игр, а главное, смогут сыграть в «Купечество». Об этом сообщает Псково-Изборский музей в Instagram.

Сообщается, что игра основана на исторических событиях и перенесет участников во времена объединения Русских земель (с XIV до XVI века) и расцвета Великого княжества Литовского. Игроки на время станут купцами, стремящимися приумножить свое состояние в исторических условиях того времени. Поэтому по ходу игры приходится не просто заниматься торговлей, но и учитывать культурную, политическую и экономическую обстановку, в которой приходится действовать.

Игра «Купечество» подойдёт как для уютного семейного вечера, так и в качестве нескучного дополнения к учебнику по истории России. Возраст: для детей от 6 до 14 лет.

Зарегистрироваться в качестве участника мероприятия можно по адресу: sektorpriem60@yandex.ru. Игры начнутся с 10:00 в Псковском кремле, в Приказной палате (Кремль, 4).