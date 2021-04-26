«Вахта памяти» стартовала в Псковской области

14:25, 26 апреля 2021, ПАИ

25 апреля в Себежском районе стартовала областная «Вахта памяти - 2021». Об этом сообщил командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В муниципалитет прибыли более 300 поисковиков из различных регионов России. В течение двух недель они будут искать останки участников Великой Отечественной войны. «Нам будет непросто, но это наш осознанный выбор. Мы справимся и не опозорим знамён наших героических предков», - отметил Владимир Бумаков.

Он поблагодарил всех, кто помог организовать «Вахту памяти»: главу Себежского района Леонида Курсенкова, главу городского поселения «Идрица» Михаила Андреева, руководителя Идрицкого дорожно-эксплуатационного предприятия Алексея Яновича, директора филиала ПАО МТС в Псковской области Ольгу Рябченко, директора Себежского лесничества Анатолия Гуменюка, а также всех руководителей организаций района, которые откликнулись на просьбу поисковиков и приложили необходимые усилия для обеспечения функционирования поискового объединения «След «Пантеры» в сфере сохранения исторической справедливости и национальной памяти страны.

Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил псковских поисковиков за вклад в сохранение памяти о павших бойцах.