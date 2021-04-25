Глава региона поблагодарил псковских поисковиков за вклад в сохранение памяти о павших бойцах

10:38, 25 апреля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил поисковиков за неоценимый вклад в сохранение памяти о павших защитниках Отечества.

В еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram он рассказал важную, знаковую историю, которая произошла в Себежском районе. Там работает поисковый отряд Владимира Бумакова «Забытый батальон», который на прошлой неделе нашёл останки 5 бойцов. У двоих были смертные медальоны, один из которых удалось прочитать прямо на месте.

«Жизнь и судьба иногда бывают похожи на кино. Погибшим оказался Иван Васильевич Байдак, уроженец деревни Строчицы Минской области. Удивительно, но неравнодушные люди в считанные дни помогли найти его родственников. Выяснилось, что жива родная сестра бойца, Анна Васильевна, которая искала брата все послевоенные годы. Конечно, сейчас она хочет вернуть останки на родину и похоронить рядом с родителями», - сообщил Михаил Ведерников.

По его словам, процедура непростая, особенно с учётом эпидобстановки, и может продлиться не один месяц. «Обязательно сделаем всё, чтобы она прошла в максимально короткие сроки», - заверил глава региона.

Он добавил, что это удивительная история, которая стала возможной благодаря неравнодушной и высокопрофессиональной работе поисковиков. Их трудами устанавливается судьба тысяч погибших. Только в Себежском районе за прошлый год были подняты останки более 400 бойцов. «Каждый из них достоин вечного почитания», - подчеркнул Михаил Ведерников.