В 35-ю годовщину чернобыльской катастрофы в Пскове прошёл памятный митинг

14:34, 26 апреля 2021, ПАИ



Фото: Псковское областное Собрание



Фото: Псковское областное Собрание



Фото: Псковское областное Собрание



Фото: Псковское областное Собрание



Фото: Псковское областное Собрание



Фото: Псковское областное Собрание



Фото: Псковское областное Собрание



Фото: Псковское областное Собрание



Фото: Псковское областное Собрание

















26 апреля в Пскове в Сквере павших борцов прошёл траурный митинг, посвящённый 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

К памятному знаку «Псковичам – жертвам Чернобыля» пришли ликвидаторы чернобыльской аварии, родные и друзья погибших «чернобыльцев», депутаты Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов и Пётр Алексеенко, председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева, депутаты Псковской городской Думы, представители Управления МЧС России по Псковской области, общественных организаций и духовенства.

Настоятель храма Богоявления Господня с Запсковья, протоиерей Виктор Кулёв – в прошлом сам ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС – отслужил заупокойную литию. Затем к участникам памятного мероприятия обратились официальные лица.

«35 лет назад на Чернобыльской атомной электростанции произошла величайшая техногенная катастрофа в истории XX века. Сотни тысяч граждан – учёных, инженеров, медиков, военных, рабочих – были направлены на спасение мирных жителей от смертельной опасности и радиационного загрязнения огромной территории. Рискуя жизнью, каждый из них проявил мужество и высочайший профессионализм», - сказала руководитель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. По словам руководителя органа исполнительной власти, на данный момент в регионе проживает 1518 человек, подвергшихся радиационному воздействию, среди них 492 непосредственных участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

«То, что сделали ликвидаторы чернобыльской катастрофы, – настоящий подвиг в мирное время. А ещё Чернобыль – это урок всем нам и всем последующим поколениям, - сказал, выступая на митинге, депутат регионального парламента Алексей Севастьянов. – Вечная память тем, кто ушёл. Безмерная благодарность – тем, кто выжил».

Об уроке чернобыльской катастрофы также напомнил депутат Пётр Алексеенко: «Чернобыльская авария показала нам, как в наш век высоких технологий необходимо аккуратно и ответственно относиться к эксплуатации опасных объектов». Парламентарий отметил, что на ликвидацию чернобыльской аварии по зову сердца ехали добровольцы со всех уголков страны, и поблагодарил людей, спасших мир от техногенной катастрофы.

Председатель областной общественной организации «Союз «Чернобыль» Михаил Кошурников отметил, что в прошлом году из-за пандемии ликвидаторы чернобыльской аварии не смогли собраться 26 апреля вместе: «Мы не виделись два года и сегодня вспоминаем тех, кто ушёл от нас за это время, и поминаем тех, кто положил жизнь за Отечество». Михаил Кошурников заверил, что общественная организация всегда будет оказывать помощь вдовам «чернобыльцев», а также отметил внимание к ликвидаторам аварии и их семьям со стороны региональных и городских властей. «Хочу поблагодарить администрацию области, областное Собрание депутатов и Псковскую городскую Думу за помощь и поддержку, которые мы ощущаем», - сказал руководитель организации «Союз «Чернобыль».

На митинге также выступили депутаты Псковской городской Думы и общественники. Дочь ликвидатора чернобыльской аварии псковича Анатолия Васильева поделилась воспоминаниями об отце.

В завершение мероприятия сотрудники МЧС России возложили к знаку «Псковичам – жертвам Чернобыля» гирлянду славы. Участники митинга почтили память жертв чернобыльской катастрофы минутой молчания и возложили цветы.