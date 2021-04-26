Правительство сократило сроки подключения к электросетям

14:50, 26 апреля 2021, ПАИ

Частные дома и объекты малого и среднего бизнеса можно будет быстрее подключить к электросетям. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Ранее процесс занимал до четырёх месяцев. Теперь же организации, предоставляющие указанную услугу, ограничены сроком в 30 дней. Новое правило применяется в тех случаях, когда линии электропередачи расположены ближе 15 метров от дома. Речь идет об объектах, расположенных в городской черте или на сельских территориях.

«Это избавит людей и бизнес от лишних проблем и волокиты», – подчеркнул Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 26 апреля.

Решение не повлияет на стоимость услуг технологического присоединения.