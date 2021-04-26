Почему так сложно понять и учить химию в школе? Как родители могут помочь ребенку?

15:42, 26 апреля 2021, ПАИ

Сегодняшний мир – это век информационных технологий и научных открытий. Во всем мире количество рабочих специальностей продолжает сокращаться. И Россия не исключение. Вскоре роботы и машины полностью заменят человеческие руки. Главным инструментом деятельности и прогресса становится интеллект.

С помощью исследований и новых разработок внедряются передовые производственные технологии. Львиная доля прогресса приходится на цифровое проектирование и моделирование. Сегодняшние компьютерные программы позволяют создавать модели не только самих объектов, но и процессов их преобразований на химическом уровне. Также расширились возможности для разработки новых материалов.

Технологический прогресс не стоит на месте. В основании научных достижений и технических решений находятся точные науки. Это фундамент, на котором формируются инженерные, промышленные, строительные, медицинские и другие ноу-хау.

Чтобы стать успешным специалистом, нужны реальные знания и навыки. Надеяться, что после школы можно устроиться на завод, на какой-нибудь производственный процесс просто нелепо.

Какие трудности с изучением химии чаще всего случаются у школьников?

Химия – экспериментальная наука, без которой не обходится ни один производственный процесс. Медицинские препараты и парфюмерные средства, дома, построенные с широким использование искусственных материалов, одежда из изготовленных по химическим технологиям тканей. Это и многое другое является результатом достижений химической науки. Ведь окружающий нас мир состоит из химических веществ, процессов и их преобразований.

Изучение химии в школе обычно сопровождается трудностями для учеников. Одной из причин является недостаточное оснащение кабинета химии для проведения лабораторных работ. Школьники не могут наблюдать химические процессы и понять их суть. Основной акцент делается на теоретическом обучении – заучивании формул и уравнений. Учащемуся сложно запомнить таблицу Менделеева.

Каждую тему нужно разбирать и изучать основательно, а на это не хватает времени. Ученики должны задавать вопросы по всем непонятным моментам. Это залог надежного понимания предмета. Но в период пандемии и дистанционного обучения, от учителей сложно получить подробное объяснение тем. Много материала дается на самостоятельную проработку. У школьников пропадает желание учиться. Ведь они:

· не понимают до конца и просто зазубривают теорию

· не умеют правильно применять формулы

· не могут запомнить свойства химических элементов

· не умеют решать сложные практические задачи и уравнения

· не знают, как применять знание химии в реальной жизни

Какие преимущества изучения химии с репетитором?

Химия – непростая и неочевидная наука. Здесь каждой теме нужно уделять много внимания. Все необходимые знания может дать репетитор по химии. Для начала педагог протестирует уровень знаний ребенка, чтобы выявить наиболее «хромающие» темы. Далее с учетом полученных результатов, индивидуальных особенностей и пожеланий ученика репетитор составляет учебную программу. Она охватывает те же самые темы, что и школьная, только с упором на персональные трудности учащегося.

При желании школьника и хороших результатах изучать предмет можно и углубленно. Репетитор может составить дополнительную программу с учетом знаний, необходимых в будущей профессии. Педагог наглядно демонстрирует ученику различные опыты и интересные процессы. Если занятия проходят онлайн, преподаватель может использовать специальные компьютерные программы для имитации химических явлений. Репетитор по скайп может дополнять практические уроки игровыми приложениями, которые он советует ученику.

Частное преподавание никогда не бывает скучным и однообразным. Это происходит из-за того что:

· уроки насыщенны интересными практическими заданиями

· ученик получает полноценное разъяснение сложных тем

· все ошибки и непонимания можно сразу же исправить

· учитель дает полезные рекомендации

· обучение носит практико-лабораторный характер

Как родители могут помочь ребенку с изучением химии?

Родителям не стоит винить ребенка в плохих оценках и нежелании учиться. Для начала нужно спокойно все обсудить. Поинтересуйтесь у ваших детей, почему им так трудно дается химия. Скорее всего, причина кроется не в школьнике, а в учителе, некачественном преподавании, пропусках уроков, необходимости дополнительного объяснения материала. Дайте своему ребенку почувствовать, что вы на его стороне, вы его поддержите и окажите помощь.

Не теряйте зря время и найдите своим детям хорошего репетитора на БУКИ! Ведь к опытным педагогам всегда очередь, и у них может попросту не хватить времени. Ищите учителя с проверенными профессиональными характеристиками.

Чтобы выбрать репетитора, который полностью соответствует вашим критериям, воспользуйтесь системой фильтров. Они позволяют вписать ваши требования по уровню преподавания, месту проведения занятий, цене и рейтингу. Подойдите ответственно к моменту выбора педагога. Ведь ваш ребенок нуждается в качественных знаниях!