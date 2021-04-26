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Общество

В России проходит опрос организаций об укомплектованности кадрами в сфере информационной безопасности

Министерство труда и социальной защиты России проводит опрос организаций для определения потребности в кадрах в области информационной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Опрос предусмотрен планом мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Цель опроса — определение потребности организаций в кадрах и выявление перспектив развития профессиональных квалификаций в сфере информационной безопасности.

Результаты опроса будут использованы для формирования прогноза потребности в специалистах в области информационной безопасности разного уровня образования и специализации, объёмов их профессиональной подготовки.

Опрос пройдет в срок до 31 мая 2021 года в режиме онлайн-анкетирования. Для заполнения анкеты необходимо пройти по ссылке.

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