В России проходит опрос организаций об укомплектованности кадрами в сфере информационной безопасности

15:45, 26 апреля 2021, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты России проводит опрос организаций для определения потребности в кадрах в области информационной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Опрос предусмотрен планом мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Цель опроса — определение потребности организаций в кадрах и выявление перспектив развития профессиональных квалификаций в сфере информационной безопасности.

Результаты опроса будут использованы для формирования прогноза потребности в специалистах в области информационной безопасности разного уровня образования и специализации, объёмов их профессиональной подготовки.